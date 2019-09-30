Активист Миняйло связывает свое освобождение из СИЗО с широкой общественной поддержкой

Гражданский активист Алексей Миняйло связывает свое освобождение из СИЗО с широкой общественной поддержкой. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Для меня это было очень неожиданно. (Это связано – Э.М.) с беспрецедентной общественной компанией, которая шла по очень многим направлениям. Были и какие-то публичные активности, и непубличные, и все вместе это дало вот этот результат», — сказал он.

А.Миняйло добавил, что чувствовал общественную поддержку в СИЗО.

«Я очень чувствовал поддержку. Каждое письмо – это драгоценность. Мне пришло 226 писем, примерно по 30 писем в день. Это, надо понимать, не само собой пришло. Люба Соболь постоянно говорила, пишите Леше Миняйло и другим политзэкам. РосУзник нас пиарил, то есть это постоянно было в информационном поле, и огромное количество незнакомых и полузнакомых людей писали. Это зримая манифестация поддержки», — заключил он.

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло был отпущен из зала суда 26 сентября. Басманный суд не усмотрел признаков вменяемого ему уголовного преступления. Активист провел почти два месяца в СИЗО по обвинению в участии в «массовых беспорядках» после протестного митинга 27 июля.