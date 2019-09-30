Австрийская Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца побеждает на внеочередных парламентских выборах. Она набрала более 38 процентов голосов. Это данные МВД Австрии. Лидер партии Себастьян Курц не скрывал радости на встрече со сторонниками.

Досрочные выборы были назначены после того, как парламент вынес вотум недоверия Курцу и его правительству из-за скандала, в котором замешана предполагаемая родственница одного из российских олигархов. После выборов Курц сможет вернуться на пост канцлера.