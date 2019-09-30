Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке. Минимальная ставка на квартиры в новостройке составит 7,3 процента, на вторичном рынке – от 8,8 процента, сообщает ТАСС.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке. Минимальная ставка на квартиры в новостройке составит 7,3 процента, на вторичном рынке – от 8,8 процента, сообщает ТАСС.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…