Московский Спартак проиграл в домашнем матче Чемпионата страны Оренбургу. Руководство красно-белых отправило в отставку главного тренера Олега Кононова.

Не так давно владелец Спартака Леонид Федун обещал не увольнять Кононова как минимум до декабря. Однако поражение от Оренбурга, которое стало для москвичей четвертым кряду в Премьер Лиге, вынудило руководство клуба перейти к решительным действиям. Олег Кононов был отправлен в отставку. Белорусский специалист возглавил Спартак в ноябре прошлого года. Однако ни игры, ни результатов за это время у команды не появилось. В прошлом сезоне москвичи стали лишь пятыми в премьер Лиге. В нынешнем после 11 туров занимают 9 место. Кроме того, Спартак дважды неудачно выступил в Лиге Европы. Список специалистов, претендующих на вакантную должность, достаточно широк. Пока же обязанности наставника команды временно будет исполнять станет Сергей Кузнецов.

Ближайший матч Премьер Лиги Спартак проведет в воскресенье на выезде против Краснодара.