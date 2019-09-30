Жители Элисты потребовали отставки исполняющего обязанности мэра Дмитрия Трапезникова. Экс-глава самопровозглашенной ДНР был утвержден в этой должности на прошлой неделе городским собранием.

Двухчасовой народный сход прошел накануне в центре Элисты. По данным организаторов, на площади Победы собралось около 500 человек. У них не было транспарантов и рупоров, а только небольшой мобильный стенд с надписью «Это наш город». Люди, встав в большой круг, выступали по очереди в центре. Полиция в происходящее не вмешивалась. Участники отмечали, в частности, что житель Донецка Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение свидетельствует о полном неуважении к местным жителям. Появившийся на мероприятии спикер горсовета Николай Орзаев попытался объяснить, что депутаты проголосовали за назначение Трапезникова потому, что у того «хорошее образование» и он «отличный специалист». Эти высказывания вызвали у собравшихся негодование, и Орзаеву пришлось ретироваться. Один из инициаторов схода, журналист Бадма Бюрчиев, объявил, что если до 1 октября Трапезникова не отстранят от должности, горожане выйдут к мэрии.

В соцсети «ВКонтакте» появилось видеообращение жителей Калмыкии против назначения Трапезникова главой столицы республики. Кроме того, петицию с требованием отстранить его от должности уже подписали более двух тысяч человек.