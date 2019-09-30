Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на так называемое «конвейерное правосудие в Москве»

Речь идёт о судебных решениях, вынесенных в отношении участников мирной демонстрации в Москве в июле – августе этого года. Ход рассмотрения дел подтвердил зависимость судов от власти, считают правозащитники. В общей сложности районные суды рассмотрели 2 тысячи 200 дел об административных правонарушениях. Штрафы составили от 15 до 20 тысяч рублей. Мосгорсуд рассмотрел 730 апелляций. Ни об одном случае оправдания «Агоре» неизвестно. Некоторые активисты и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму были арестованы несколько раз подряд. Кроме того, Басманный суд выдал более 150 одинаковых ордеров на обыски в домах сотрудников региональных отделений Фонда борьбы с коррупцией. Московские суды разрешили арестовать банковские счета около ста активистов ФБК и членов их семей, пишет газета «Ведомости».