Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор фигуранту так называемого «московского дела» актёру Павлу Устинову

Заседание должно начаться через час. Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы. Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Устинов не признал вину. Он заявил, что на протестной акции 3 августа оказался случайно. Адвокаты просят суд оправдать его, а Генеральная прокуратура — смягчить приговор.

В защиту Устинова выступили известные актёры и представители театрального сообщества. Они пикетировали администрацию президента.

Массовая поддержка политзаключённых – это единственный способ освободить осуждённых по сфабрикованным обвинениям, считает политик Илья Яшин. Он принял участие в митинге на проспекте Сахарова в поддержку полизаключённых.

По данным «белого счётчика», на митинге присутствовали более 25 тысяч человек, полиция насчитала около 20 тысяч.