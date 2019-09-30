Сегодня в Париже пройдет официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. На ней ожидается более тридцати глав государств и правительств. Прилетит в Париж и президент Путин.

30 процентов французов называют Ширака лучшим президентом, показали социологические опросы. Сам Ширак всегда подчёркивал важность свободы слова и свободы прессы. Об этом он говорил в интервью «Эху» в 2001 году.

В связи с кончиной Жака Ширака во Франции объявлен общенациональный траур.