РБК: В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По некоторым данным, Левченко может уйти этой осенью во время очередной ротации губернаторского корпуса. Сергей Левченко – член КПРФ, губернатором избран в 2015 году. Его полномочия истекают в 2020 году.

В этом году Иркутская область пережила сильнейшее наводнение. Президент Путин трижды посещал регион и жёстко критиковал власти за проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсации, восстановлением инфраструктуры.