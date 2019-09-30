Четыре компании — «Афалина», «Океанариум ДВ», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий» заплатят более 150 миллионов рублей штрафа за незаконный вылов косаток, которые затем оказались в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье. Приморский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, сообщает ТАСС.

В Бухте Средняя содержались 90 белух и 11 косаток. Летом животных начали отпускать в естественную среду обитания.