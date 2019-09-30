Прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком пройдет в Париже

В понедельник в стране объявлен общенациональный траур. На траурную церемонию прибудут десятки глав государств и правительств, в том числе российский президент Владимир Путин. Жак Ширак воплощал собой идею Франции, — говорил нынешний президент Французской республики Эммануэль Макрон: «Более сорока лет политической жизни сделали Жака Ширака знакомым лицом для всех французов. И независимо от того, разделяли ли мы его идеи, мы все узнали себя в этом человеке. Он был депутатом, министром, президентом Генерального совета города Корреса, премьер-министром, мэром Парижа и президентом Республики. Он занимал высшие функции в нашей стране, не забывая при этом своих корней. Это был лидер, представлявший нацию в ее многообразии и сложности». Макрон подчеркнул, что Ширак оставил заметный след в истории, и по нему будут скорбеть не только по всей Европе, но и в Африке, которую он сильно любил.