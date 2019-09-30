В Солнцевском райсуде Москвы состоится досудебное слушание по иску родственниц отца сестер Хачатурян

Они потребовали взыскать с матери девушек миллион рублей. Сестры Михаила Хачатуряна подали в суд на Аурелию Дундук, мать троих девушек, убивших своего отца. По некоторым данным, родственницы Хачатуряна, Марина и Наира, посчитали оскорблением своего брата слова Дундук о том, что мужчина был «зверем и абсолютным злом». Она сказала об этом в эфире одной из передач.

Сестры Хачатуряна теперь хотят получить миллион рублей компенсации морального ущерба. Сегодня судья Солнцевского райсуда вызвала стороны для предварительной беседы. Убийство Михаила Хачатуряна произошло летом прошлого года. Его дочери Кристина, Ангелина и Мария, которой на тот момент было 17 лет, сразу признались в содеянном. Они рассказали, что постоянно подвергались физическому, моральному и сексуальному насилию со стороны отца. По словам сестер, он держал их дома на положении рабынь.

В поддержку девушек уже несколько месяцев по всей стране проходят акции. Многие правозащитники и известные публичные деятели считают, что сестры сами являются жертвами отца и их необходимо освободить.