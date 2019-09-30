Норвежские СМИ сообщили о появлении российского спецназа на территории страны

По их данным, подразделения выполняли разведывательные задачи. Российских бойцов заметили на территории принадлежащего Норвегии архипелага Шпицберген, а также на материковой части страны. Об этом сообщает местное издание Aldrimer со ссылкой на источники в норвежских разведывательных службах. По их данным, спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подлодка, предназначенная для выполнения секретных задач.

Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегии предоставили США.

Появление военных на территории соседней страны связывают с учениями, которые Россия проводит в Баренцевом море. При этом подчеркивается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских. Продолжаются ли секретные операции в данный момент, неизвестно. Москва и Осло информацию норвежских СМИ не комментировали.