В Швейцарии с аукциона продана коллекция автомобилей сына президента Экваториальной Гвинеи

За 25 спорткаров удалось выручить $27 млн. Аукцион провели после того, как прокуратура Женевы закрыла дело об отмывании денег и нецелевом использовании государственных средств. Одним из его фигурантов был Теодоро Нгема Обианг Мангу – вице-президент Экваториальной Гвинеи.

Его отец возглавляет это государство уже 40 лет. Как передает AP, покупатели проявили высокий интерес к коллекции из-за уникальности самих машин, и незначительного пробега многих из них.