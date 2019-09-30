Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на приговор фигуранту т.н. «московского дела» Ивану Подкопаеву

Судья Александр Меркулов признал его виновным в применении насилия в отношения представителя власти. Он приговорил Подкопаева к 3 годам в колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста в конце июля осужденный распылил перцовый газ в сторону полицейских и росгвардейцев. Его дело рассматривалось в особом порядке, сообщалось, что Подкопаев признал вину.

В защиту фигурантов «московского дела» и других политзаключенных в центре Москвы накануне прошел митинг. На проспекте Сахарова, по разным оценкам, собрались, от 20 до 25 тысяч человек.