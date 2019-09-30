Первый снег пошел в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях
Там выпало от 1 до 6 мм осадков, передает агентство ТАСС. Томичи пишут в социальных сетях, что из-за выпадения снега на городских дорогах начала образовываться ледяная корка.
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Там выпало от 1 до 6 мм осадков, передает агентство ТАСС. Томичи пишут в социальных сетях, что из-за выпадения снега на городских дорогах начала образовываться ледяная корка.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…