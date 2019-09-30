Российский спецназ был замечен на Шпицбергене и материковой части Норвегии

Это утверждает норвежский сайт Aldrimer. Военнослужащие провели разведку ключевых объектов и критической инфраструктуры, развернули системы технического мониторинга и сенсорные платформы, пишет издание, которое специализируется на вопросах обороны, со ссылкой на источники в разведке стран-союзников королевства.

Появление спецназовцев связывают с российскими военными учениями в Баренцевом море. На материковой части страны иностранные военные действуют под видом штатских, утверждают источники издания. В Министерстве обороны Норвегии и спецслужбах страны информацию о появлении российских военных комментировать отказались. В Минобороны России также пока эти сообщения не комментировали.