Суд в Находке арестовал шестерых северокорейских рыбаков из числа напавших на пограничников в Приморье

Еще четверым меру пресечения изберут в ближайшие часы, передает агентство ТАСС. По данным ФСБ, российские пограничники во время патрулирования в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов. Они занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России.

Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них огнестрельные, добавили представители спецслужбы. Всего был задержан 161 гражданин КНДР.