В Израиле приостановлены переговоры о создании правительственной коалиции

Представители партии «Ликуд» премьера Биньямина Нетаньяху и блока «Кахоль-лаван» экс-начальника Генштаба Бенни Ганца не смогли накануне прийти к компромиссу. Стороны обвиняют в провале очередного раунда друг друга. Новые консультации, как сообщается, запланированы на среду. По словам Нетаньяху, это будет последняя попытка. В случае провала он сообщит президенту Реувену Ривлину о неудаче в попытках сформировать правительство.