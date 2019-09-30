Демократы в конгрессе США хотят ознакомиться с содержанием бесед Дональда Трампа и Владимира Путина

Как сказал телеканалу NBC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, они намерены проверить, не подрывал ли американский президент безопасность страны в расчете на личную пользу для своей предвыборной кампании. В Белом доме пока не говорят, будет ли опубликована стенограмма бесед. Представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Москва после этого считает опасными звонки в Вашингтон. Ранее из-за содержания телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским демократы в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента.