Совбез ООН, как ожидается, проведет заседание по ситуации в Сирии

Предполагается, что на этой встрече будут обнародованы детали будущей работы Конституционного комитета страны.

Брифинг в Совбезе ООН проведет спецпосланник генсекретаря по Сирии Гейр Педерсен. Об этом рассказал ТАСС замглавы российского МИДа Сергей Вершинин – по его словам, речь идет об обычной встрече, которая в этот раз привлекла особое внимание из-за формирования Конституционного комитета Сирии.

Этот орган соберется в Женеве в конце октября. Комитет будет состоять из 150 человек – в нем будут представлены по 50 делегатов от сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Предусмотрен и узкий состав, который будет собираться за закрытыми дверями – в него войдут по 15 человек от каждой группы.

Он станет заниматься разработкой поправок в конституцию Сирии, а полный состав будет их принимать. Согласование решений планируется на основе консенсуса, а если он невозможен, то путем голосования. Для принятия инициативы необходима поддержка трех четвертей членов комитета.

Соглашение о создании Конституционного комитета Сирии было достигнуто в начале прошлого года. Глава органа еще не назначен.