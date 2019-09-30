Партия бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в республике

«Австрийская народная партия» набирает, по предварительным данным, более 38%. Его бывшие союзники по правительственной коалиции — ультраправая Австрийская партия свободы – ухудшили свои результаты и набирают около 17%.

В новом парламенте может и не сложиться коалиция, сказал «Эху Москвы» завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. Он заметил, что зачастую после голосования политики меняют тактику и выбирают абсолютно другой курс. Досрочные выборы были назначены после отставки правительства из-за коррупционного скандала вокруг теперь уже бывшего лидера Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.