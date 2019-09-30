Почти две трети россиян согласны с тем, что знать иностранные языки важно и нужно

Но изучать их в ближайшее время планирует лишь каждый четвертый, следует из опроса ВЦИОМ. Исследование проводилось по случаю Дня переводчика, который отмечается в понедельник. Самым перспективным языком россияне считают английский, с этим согласны 93% опрошенных, передает агентство ТАСС. На втором месте идет китайский (около половины), на третьем — немецкий (его назвали треть опрошенных). В пятерку также вошли французский и испанский языки.