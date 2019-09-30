Проект создания российской системы спутникового интернета исключат из программы «Цифровая экономика»

Роскосмос не смог привлечь инвесторов для его реализации, передает агентство РИА Новости со ссылкой на письмо госкорпорации. Презентация Глобальной спутниковой системы «Эфир» состоялась весной прошлого года. Она должна была обеспечивать широкополосный интернет в любой точке планеты. «Эфир» задумывался как конкурент британской OneWeb и американской SpaceX. На реализацию проекта, по данным агентства, требовалось около 500 млрд. рублей.