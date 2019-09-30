Представитель США по Украине Курт Волкер, по некоторым данным, мог лоббировать интересы производителей оружия

В частности, как утверждает американское интернет-издание Politico, компании Raytheon. Речь идет о контрактах на поставку Киеву летального оружия и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Соглашения были подписаны благодаря Волкеру. Ранее он работал в лоббистской компании BGR Group, чьими услугами пользовался производитель вооружений, отмечает Politico.

На прошлой неделе американский телеканал CNN рассказал об отставке Волкера с поста спецпредставителя. Официального подтверждения этому пока не поступало.