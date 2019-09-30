Французский парламент приступает сегодня к обсуждению законопроекта об иммиграции

Он должен будет ограничить приток мигрантов в республику. Одним из разработчиков документа стал президент страны Эмманюэль Макрон. Как писала газета Le Mond, государство собирается сократить материальную помощь просителям убежища и упростить высылку нежелательных иностранцев. Политологи считают, что таким образом Макрон хочет привлечь избирателей, которые голосуют за правых. Согласно опросам, проблема миграции стала для французов одной из главных.