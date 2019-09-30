Правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на приговоры по т.н. «московскому делу»

А также на решения по административным делам в отношении задержанных на акциях протеста. В обращении к спецдокладчику по вопросу независимости судей и адвокатов, правозащитники отмечают, что все без исключения решения принимались в интересах исполнительной власти, независимо от наличия или отсутствия у нее существенных аргументов, пишут газета «Ведомости». Заявители просят поставить перед российскими властями вопрос о несоблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах и назначить экспертов для подготовки доклада в ООН по этому вопросу.