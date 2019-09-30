Более 100 человек задержаны в ходе столкновений демонстрантов с силами безопасности в Гонконге

Не менее 25 госпитализированы, пишет газета South China Morning Post. Беспорядки произошли у правительственного комплекса и в ряде соседних кварталов. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Новые волнения произошли накануне 70-летней годовщины установления власти Коммунистической партии Китая. Демонстрации в городе не стихают с лета, когда жители города выступили против законопроекта об экстрадиции нарушителей в Китай.