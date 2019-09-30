В Париже сегодня пройдет официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

На ней будут присутствовать нынешний глава республики Эмманюэль Макрон, а также около восьмидесяти глав государств и правительств зарубежных стран, включая президента России Владимира Путина. Родственники Ширака, как передает французский телеканал BFM, запретили присутствовать на церемонии лидеру крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Жак Ширак скончался на прошлой неделе на 87-м году жизни.