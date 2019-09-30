Жители Элисты выступили против назначения мэром города одного из лидеров сепаратистов в Донбассе

На прошлой неделе городское собрание столицы Калмыкии утвердило на этом посту Дмитрия Трапезникова. Ранее он занимал различные руководящие посты в Донбассе, в том числе, ненадолго, главы самопровозглашенной ДНР. Как пишет сайт «Кавказ.Реалии», в народном сходе в Элисте накануне участвовали, по разным оценкам, от 100 до 500 человек. Собравшиеся говорили, что Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение воспринимается как неуважение к жителям Элисты. Полиция никого не задерживала.