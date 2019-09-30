Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня апелляцию на приговор фигуранту «московского дела» Павлу Устинову

Судья Алексей Криворучко назначил ему 3,5 года лишения свободы по делу о применении насилия в отношении бойца Росгвардии. Сам Устинов вины не признал. После этого приговора у администрации президента начались одиночные пикеты как в защиту актера, так и других арестованных или осужденных по «московскому делу». Накануне в Москве прошел митинг в защиту политзаключенных. В нем приняли участие, по разным оценкам, от 20 до 25 тысяч человек.