Совет Европы сегодня вручит ежегодную премию имени Вацлава Гавела по правам человека

Номинанты были объявлены месяц назад.

Из трех претендентов на премию имени Вацлава Гавела по правам человека двое находятся в тюрьме. Один из них Ильхам Тохти, уйгурский ученый и общественный деятель из Китая, который уже пять лет отбывает пожизненное заключение по обвинениям в сепаратизме. Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Еще один правозащитник из списка номинантов – адвокат из Таджикистана Бузургмер Йоров – в 2015 году был приговорен к 28 годам заключения. Он защищал тех, кто стал жертвой политических репрессий, а арестован был вскоре после того, как возглавил Общественный комитет по предотвращению и пересечению незаконного задержания, ареста, обыска и заключения. Третий номинант — неправительственная организация Молодежная инициатива за права человека. Она помогает Международному трибуналу по бывшей Югославии и работает над тем, чтобы не допустить повторения межэтнических конфликтов в балканских странах.

Год назад премию имени Вацлава Гавела по правам человека получил российский правозащитник Оюб Титиев, осужденный по статье за хранение наркотиков. Летом этого года он вышел на свободу.