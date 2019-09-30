Во Франции сегодня простятся с Жаком Шираком

Экс-президент страны умер 26 сентября в своем доме в Париже в возрасте 86 лет.

Официальная церемония прощания с Жаком Шираком пройдет в соборе Сен-Сюльпис в Париже. По этому случаю во Франции был объявлен национальный траур. Свое присутствие на траурных мероприятиях подтвердили порядка 30 глав государств и правительств. В частности, в Париж прилетят глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский президент Владимир Путин. Возглавит церемонию французский лидер Эмманюэль Макрон, передает ТАСС. После прощания Ширака похоронят на парижском кладбище Монпарнас.

Бывший президент Франции умер утром в минувший четверг в окружении своих близких. Причину смерти не называют, но известно, что в 2005 году он перенес инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали. Пост главы государства Ширак занимал с 1995 по 2007 годы, а после завершения полномочий ушел из политики.

Накануне в парижском Доме инвалидов прошла неофициальная церемония прощания с Шираком, которую могли посетить все желающие. Она состоялась по инициативе семьи экс-президента.