Мосгорсуд сегодня вернётся к рассмотрению жалобы защиты на приговор актёру Павлу Устинову

Он ранее в этом месяце получил 3 с половиной года колонии по обвинению в нападении на росгвардейца на акции в центре Москвы 3 августа. Апелляцию подала в суд и прокуратура, которая сочла приговор излишне жестоким.

Генпрокуратура сначала просила для Павла Устинова шести лет колонии, теперь она добивается смягчения приговора. Адвокаты требуют его отмены. Тройка судей Мосгорсуда сегодня намерена посмотреть видеозаписи, приобщённые к делу по просьбе защиты. Их получили от свидетелей — корреспондента телеканала Дождь Василия Полонского и сотрудника Amnesty International Олега Козловского. Очевидцев задержания Устинова. Видео, по словам свидетелей защиты, подтверждают: актёр ничего не скандировал и не сопротивлялся, это его избили росгвардейцы. Устинов отрицает, что вывихнул плечо одному из силовиков. Тверской суд эти видео приобщать к делу и смотреть не стал. Судья Алексей Криворучко за один день вынес приговор — 3,5 года колонии. В поддержку Устинова коллеги-актёры начали серию одиночных пикетов возле администрации президента. К актёрам присоединились другие профессиональные сообщества – врачи, учителя, учёные. Молодого человека в итоге отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

В Кремле сказали, что знают об акциях в поддержку Устинова и видели ролик с задержанием актёра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ни глава страны, ни его администрация не должны и не могут оказывать влияние на суд. Он призвал дождаться итогов апелляции.