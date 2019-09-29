Жители столицы Элисты вышли на акцию с требованием отставки нового и.о. главы города Дмитрия Трапезникова

С 2014 года он занимал руководящие посты в администрации самопровозглашенной ДНР. Как передает «Радио Свобода», на сход собрались более 500 местных жителей. Кроме того, на сайте change.org появилась петиция с требованием снять Трапезникова с поста. По словам одного из инициаторов схода, журналиста Бадмы Бюрчиева, если до 1 октября Трапезникова не уволят, жители устроят новую акцию рядом с мэрией.