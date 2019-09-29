Конгресс США в целях нацбезопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров Трампа с Путиным

Как заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, необходимо выяснить, подрывал ли американский президент безопасность Соединенных Штатов. Поводом стали сообщения о том, что Трамп ранее пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантора Байдена – сына бывшего вице-президента Джо Байдена – возможного соперника Трампа на выборах в 20-м году. В свою очередь, официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что публикация стенограммы разговоры Трампа с Зеленским показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном. По ее словам, после этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры и встречаться – опасно.