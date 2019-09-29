Совет директоров ФК «Спартак» принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Кононов подал заявление об увольнении сразу после матча с «Оренбургом». Сегодня красно-белые проиграли аутсайдеру чемпионата России со счетом 1:2, потерпев четвертое поражение кряду в рамках премьер-лиги. В настоящий момент «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице с 14 очками. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов. Под его руководством команда будет готовиться к выездному матчу 12-го тура премьер-лиги с «Краснодаром 6 октября. Кстати, Краснодар сегодня одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура и занял четвертую строчку турнирной таблицы.