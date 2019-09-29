МИД РФ пообещал симметрично ответить на отказ в аккредитации агентству Sputnik на конференцию тори в Великобритании

МИД России пообещал симметрично ответить на отказ в аккредитации агентству Sputnik на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании. Как передает РИА, организаторы не объяснили причин своего решения. В сентябре оппозиционная Лейбористская партия журналистов Sputnik на свою конференцию аккредитовала. Конференция тори рассматривается как важнейшая с точки зрения предстоящего Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит на форуме с программной речью.