Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на досрочных парламентских выборах

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о победе своей консервативной народной партии на досрочных парламентских выборах. Он также выразил готовность вести консультации о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые пройдут в Национальный совет. Предварительно их пять, включая самих консерваторов. Они, по предварительным данным получают 37% голосов. 4% барьер преодолевают также Социал-демократическая партия (22%), правая Австрийская партия свободы — 16%, «Зеленые» и партия «Новая Австрия».

Коалиции с крайне правыми в новом парламенте не предвидится. Так считает завотделом социальных и политических исследований института Европы РАН Владимир Швейцер.

Между тем, председатель правой Австрийской партии свободы Норберт Хофер уже заявил, что его политобъединение готовится оказаться в оппозиции по итогам досрочных выборов. По его словам, результаты голосования не позволяют рассчитывать на участие в переговорах по формированию будущего правительства Австрии.