В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дел об изнасиловании 35-летней иностранки

На сотрудницу Российско-Германской внешнеторговой палаты вечером 26 сентября в парке напал неизвестный мужчина. Совершив с потерпевшей насильственные действия сексуального характера, он скрылся. Как передает ТАСС, следствие устанавливают все обстоятельства случившегося, подозреваемого ищут. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, потерпевшая — гражданка Германии. Сейчас она временно проживает в Реутове.