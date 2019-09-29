Родственники Жака Ширака не захотели видеть на траурных мероприятиях лидера партии «Национальное объединение»

Родственники Жака Ширака не захотели видеть на траурных мероприятиях лидера крайне правой партии «Национальное объединение». Как сообщил телеканал Бэ-эф-эм, Марин Ле Пен официально уведомили, что ее присутствие на церемонии памяти бывшего президента Франции не желательно. По сведениям Франс Пресс, родственники Ширака накануне узнали из СМИ, что Марин Ле Пен намерена появиться завтра в соборе Сен-Сюльпис. Сама Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала «Франс 3», что «официальных приглашений на эту церемонию не существует» и ни о каком продолжении политической конфронтации речи быть не может.