«Австрийская народная партия» бывшего канцлера Себастьяна Курца лидирует на внеочередных выборах

По предварительным данным, у нее 37% голосов. На втором месте «Социал-демократическая партия 22%, на третьем — ультраправая Австрийская партия свободы — около 17%.

В мае СМИ опубликовали видео, на котором бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе договаривается с предположительно, россиянкой, о поддержке на выборах в обмен на экономические сделки с правительством. Разразился скандал, Курц отказался от сотрудничества с Австрийской партией свободы, объявил досрочные выборы и распустил правительство. Оппозиция подняла вопрос о вотуме недоверия канцлеру и сместила его.