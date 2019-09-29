Митинг в  поддержку фигурантов «московского дела» завершился в Москве без задержаний

По данным Управления МВД по Москве, на митинг собрались 20 тыс. человек — ровно столько, сколько было согласовано с властями. Проект «Белый счетчик» насчитал на акции более 24 тыс. человек. Число людей, не равнодушных к проблеме политических преследований, заметно выросло. На это в эфире «Эха Москвы» обратил внимание директор ФБК Иван Жданов. Жданов надеется, что оппозиция скоординирует свои действия и добьется регулярного проведения таких протестных акций.