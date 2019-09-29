Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на досрочных парламентских выборах

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о победе своей консервативной народной партии на досрочных парламентских выборах. Он также выразил готовность вести консультации о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые пройдут в Национальный совет. Предварительно их пять, включая самих консерваторов. Они, по предварительным данным получают 37% голосов. 4% барьер преодолевают также Социал-демократическая партия (22%), , правая Австрийская партия свободы — 16%, «Зеленые» и партия «Новая Австрия».