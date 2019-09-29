Сегодняшний митинг на проспекте Сахарова за освобождение всех политзаключенных завершился без столкновений с полицией

По оценкам управления МВД по Москве, на акцию пришли 20 тысяч человек. Проект «Белый счетчик» дает 24 тысячи. Как рассказал в эфире «Эха Москвы» депутат МГД Сергей Митрохин, тема политических репрессий уже обсуждалась столичным парламентом. На сегодняшнем митинге выступали политики, общественные деятели и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде.