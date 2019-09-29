Дима Билан публично извинился перед жителями Самары за прошлое скандальное выступление

На концерте под названием «Самара, прости меня!» певец назвал случившееся колоссальным уроком для себя. Как передает ТАСС, ранее музыкант уже передал сертификат на установку детской площадки самарской Студии инклюзивного творчества и подарил мониторы Самарской областной детской клинической больнице. Дима Билан, выступая на Дне города в Самаре, возмутил публику неадекватным поведением на сцене. После концерта он через социальные сети принес извинения, пообещал провести в Самаре бесплатный концерт.