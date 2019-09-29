ЦСКА стал лидером Чемпионата России по футболу после победы над «Уралом» в Екатеринбурге

Армейцы воспользовались своим шансом, который им предоставил «Зенит», проигравший в субботу «Локомотиву» со счетом 0-1 и воспользовались довольно легко. Эту победу коллеги назвали исландской. Счет на 17 минуте открыл защитник Магнуссон, а второй гол после перерыва забил нападающий Сигурдссон. Закрыл список голов Ака Бийол 3-0. У армейцев 25 очков по 23 сразу у трех команд – «Зенита», «Локомотива» и «Ростова». К этой троице может присоединится и «Краснодар», если победит «Арсенал». Матч начинается в эти минуты. «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд. На своем поле красно-белые проиграли аутсайдеру чемпионата – «Оренбургу». «Спартак» пропустил на последних минутах первого и в начале второго тайма. Затем Мельгарехо один мяч обыграл. Больше забить хозяева не смогли, несмотря на то, что 20 минут играли вдесятером. У «Оренбурга» был удален игрок.

Еще одна сегодняшняя встреча закончилась нулевой ничьей. «Рубин» и «Уфа» не забили ни одного мяча.