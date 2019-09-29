Сегодняшний митинг на проспекте Сахарова за освобождение всех политзаключенных завершился без столкновений с полицией

По оценкам столичной полиции, на акцию пришли 20 тысяч человек. Проект «Белый счетчик» дает 24 тысячи.

Митинг на Сахарова показал отличный пример гражданского общества, считает политик Леонид Гозман. Леонид Гозман считает, что основным требованием таких акций должно стать не только освобождение политзаключенных, но и смена существующего режима.

Акция «Отпускай!» объединила большое число разных людей и показала уровень недовольства в обществе. На это обращает внимание политолог Дмитрий Орешкин, который также принял участие в митинге. Впрочем, по мнению политолога, отсутствия задержаний на этом конкретном мероприятии ни о чем не говорит. Напомним, сегодняшняя акция была санкционирована.