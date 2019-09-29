Личный телохранитель короля Саудовской Аравии погиб в результате конфликта со стрельбой

Как передает государственное новостное агентство SPA, инцидент произошел в ночь на 29 сентября, когда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм отправился в гости в провинцию Джидда к своему знакомому. Там у телохранителя короля произошла ссора еще с одним гостем по имени Мамду. Тот спустя некоторое время вернулся с оружием и открыл беспорядочный огонь по всем находившимся в здании. В результате аль-Фагм получил серьезное ранение и позднее скончался в больнице. Ранены еще семь человек, включая пятерых полицейских. Стрелявший убит ответным огнем правоохранителей.