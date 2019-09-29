Великобритания после Брекзита задействует принятую в прошлом году поправку Магнитского к британскому закону о санкциях

Власти Великобритании после Брекзита задействуют принятую в прошлом году поправку Магнитского к британскому закону о санкциях. Это пообещал глава МИД Великобритании Доменик Рааб. Британский акт Магнитского вводит запрет на выдачу виз и замораживает средства лиц, причастных к нарушениям прав человека, в том числе, к пыткам. Поправка Магнитского была принята палатой общин еще в мае прошлого года, но в силу не вступила.